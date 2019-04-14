В помещении находилась девушка, предположительно оказывающую услуги интимного характера за денежное вознаграждение...

Cотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО выявили притон для занятия проституцией, работавший под видом массажного салона.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Ярцевской улице выявили притон для занятия проституцией. В помещении находилась девушка, предположительно оказывающую услуги интимного характера за денежное вознаграждение. В отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».Кроме того сотрудники полиции задержали администратора заведения – 50-летнюю приезжую, подозреваемую в организации притона.По данному факту дознанием УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93