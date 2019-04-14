Вашингтон Кэпиталз и Каролина Харрикейнз провели второй матч серии в первом раунде плей-офф. Действующий обладатель Кубка Стэнли дома в овертайме добился непростой победы над гостями со счетом 4:3. Следующая встреча этих соперников пройдет на площадке ураганов.

"Вашингтон Кэпиталз" и "Каролина Харрикейнз" провели второй матч серии в первом раунде плей-офф. Действующий обладатель Кубка Стэнли дома в овертайме добился непростой победы над гостями со счетом 4:3. Следующая встреча этих соперников пройдет на площадке "ураганов".За "Вашингтон" шайбы забросили Никлас Бэкстрем, Ти-Джей Оши, Томас Уилсон и Брюс Орпик. У "Каролины" отличились Лукас Уоллмарк, Себастиан Ахо и Джордан Стаал.В составе столичной команды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов оформили ассистентские дубли. Один голевой пас сделал и их соотечественник Дмитрий Орлов. У проигравших результативный балл набрал Андрей СвечниковСчет в серии стал 2:0 в пользу "Вашингтона". Третью встречу команды проведут в Каролине. Игра состоится 16 апреля.