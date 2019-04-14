Военные российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили более четырех тонн гуманитарной помощи в населенные пункты Басыр и Мутбин, расположенные в провинции Дераа.

Военные российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили более четырех тонн гуманитарной помощи в населенные пункты Басыр и Мутбин, расположенные в провинции Дераа. Такие данные СМИ сообщил представитель центра Александр Макаренко.Гуманитарная помощь была оказана более чем тысяче семей. В первую очередь помощь предназначалась представителям христианских общин. Многие из них потеряли на войне родственников и близких, передает ТАСС.Как рассказал мэр Басыра, во время войны террористы не смогли захватить их поселок, поэтому жители других районов Сирии, в которых бушевала война, укрылись в Басыре. Мэр поселка поблагодарил российских военных и президента РФ Владимира Путина за помощь, оказанную жителям Сирии.Выдача гуманитарной помощи в поселке Басыр была организована на территории храма Георгия Победоносца. Среди местных жителей довольно много выходцев из бывших республик Советского Союза, а также сирийцев, которые получили образование в СССР.По данным Центра по примирению, российские военные провели порядка 2,1 тысячи гуманитарных акций. Жителям Сирии были доставлены и розданы 3 340 тонн продовольствия, бутилированной воды, а также предметов первой необходимости. Врачи Министерства обороны Российской Федерации оказали помощь 105 тысячам граждан Сирии.