Принцесса Диана в 1981 году упала с лестницы. В то время она была беременна принцем Уильямом. Теперь выяснилось, что падение принцесса подстроила.

Принцесса Диана в 1981 году упала с лестницы. В то время онабыла беременна принцем Уильямом. Теперь выяснилось, что падение принцессаподстроила.катастрофически не хватало внимания,рассказал британским журналистам бывший дворецкий супруги принца ЧарльзаПол Баррел заявил. По его словам, Диана всегда была очень осторожна, чтобыне поранить себя и ребенка, и не могла навредить Уильяму.В то же время, принцесса была очень одинока. Она хотелаобратить на себя внимание, чтобы ее супруг принц Чарльз выслушал ее. И в итогерешилась на инсценировку.По словам Пола Баррела, инцидент произошел в поместьеСандрингем. была на четвертом месяце беременности. Дворецкий услышалгромкий грохот, и нашел принцессу, лежащую около лестницы, приводитрассказ Баррела The Sun.Недавно вскрылись новые детали расследования гибели принцессы Дианы в 1997 году.Известный судмедэксперт Ричард Шеперд сообщил, что Диана получила несколько переломов и небольшую травму груди. К моменту прибытия медиков она была в сознании и разговаривала. Судмедэксперт отметил, что те не узнали в пострадавшей члена британской королевской семьи.Работники скорой сочли ее состояние стабильным. Между тем у был разрыв вены в одном из легких. Когда ее поместили в машину скорой помощи, она потеряла сознание. Разрыв в вене заметили только в больнице. Доктора пытались зашить его, однако старания оказались тщетными – было слишком поздно.