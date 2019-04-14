Главный тренер московского Локомотива Юрий Семин остался доволен результатом игры с грозненским Ахматом в 23-м туре чемпионата России по футболу. Также он признался, что матч в Грозном получился для его команды очень тяжелым.

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин остался доволен результатом игры с грозненским "Ахматом" в 23-м туре чемпионата России по футболу. Также он признался, что матч в Грозном получился для его команды очень тяжелым."Был остроатакующий и очень интересный для болельщиков футбол. Мы свои моменты использовали, "Ахмат" – нет. Поэтому у нас три очка, чему мы очень рады", – цитирует Семина официальный сайт "Локомотива"."Нам пришлось тяжело до последней минуты. Если бы "Ахмат" забил второй мяч, неизвестно, чем бы все закончилось", – добавил главный тренер "железнодорожников".Напомним, что в матче 23-го тура чемпионата России по футболу "Локомотив" в гостях обыграл "Ахмат" со счетом 3:1 и вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ.