14.04.2020

2020-04-14 14:50:08

6,5 тысяч человек прошли тест на коронавирус во Владимирской области

В лабораториях регионального управления Роспотребнадзора и медицинских учреждений проведено 6417 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 13 апреля – 689. Число обращений больных с признаками внебольничной пневмонии за 13 апреля – 32, сообщил департамент здравоохранения.

Если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения больницы и вызовите врача на дом, напоминают медики.

Номер телефона «горячей линии» департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.