Все больше россиян сегодня делают ставку на получение высшего образования за рубежом.

При этом часто в качестве места для освоения багажа знаний рассматривается близлежащая Европа с ее единой Болонской системой, позволяющей переводиться из одного ВУЗа в другой, поступать после бакалавриата на магистерскую программу даже в другой стране. И здесь одним из направлений пристального внимания со стороны абитуриентов является Чехия, где можно учиться не только на весьма приемлемых условиях, но и бесплатно. Второй вариант возможен при наличии достаточных знаний в чешском языке: таких, что позволяют сдавать соответствующие экзамены и проходить последующее обучение. И здесь эффективнее всего оказывается подготовка с одной из школ, действующих непосредственно в Чехии, погружающих на целый год в языковую среду, да еще и помогающих в сборе необходимых документов, выборе ВУЗа и прочих сопутствующих моментах.



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