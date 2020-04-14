Добраться до Москвы или Нижнего Новгорода можно будет лишь на «Стриже» или обычном «Экспрессе»

Из-за пандемии коронавируса и уменьшения количества пассажиров РЖД временно сократит количество скоростных поездов «Ласточка», проходящих через Владимирскую область. Добраться до Москвы или Нижнего Новгорода можно будет лишь на «Стриже» или обычном «Экспрессе».По информации пресс-службы Российских железных дорог, на неизвестный срок перестанут ходить следующие поезда:728/731 «Ласточка» Москва – Нижний Новгород отменяется отправлением из Москвы и из Нижнего Новгорода с 15 апреля729/732 «Ласточка» Нижний Новгород – Москва отменяется отправлением из Нижнего Новгорода и из Москвы с 16 апреля730/733 «Ласточка» Москва – Нижний Новгород отменяется отправлением из Москвы и из Нижнего Новгорода с 15 апреля.771/772, 757/758 «Сапсан» Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород отменяются отправлением с начальных станций в период с 13 апреля по 29 апреля.Изменения не коснутся лишь «Ласточек», следующих из Москвы до Иваново транзитом через Владимир.