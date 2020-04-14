Добраться до Москвы или Нижнего Новгорода можно будет лишь на «Стриже» или обычном «Экспрессе»
Из-за пандемии коронавируса и уменьшения количества пассажиров РЖД временно сократит количество скоростных поездов «Ласточка», проходящих через Владимирскую область. Добраться до Москвы или Нижнего Новгорода можно будет лишь на «Стриже» или обычном «Экспрессе».
По информации пресс-службы Российских железных дорог, на неизвестный срок перестанут ходить следующие поезда:
728/731 «Ласточка» Москва – Нижний Новгород отменяется отправлением из Москвы и из Нижнего Новгорода с 15 апреля729/732 «Ласточка» Нижний Новгород – Москва отменяется отправлением из Нижнего Новгорода и из Москвы с 16 апреля730/733 «Ласточка» Москва – Нижний Новгород отменяется отправлением из Москвы и из Нижнего Новгорода с 15 апреля.771/772, 757/758 «Сапсан» Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород отменяются отправлением с начальных станций в период с 13 апреля по 29 апреля.
Изменения не коснутся лишь «Ласточек», следующих из Москвы до Иваново транзитом через Владимир.