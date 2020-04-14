Клинический фармаколог и эксперт по фармацевтическому рынку Александр Эдигер подверг сомнению текущие по росту числа зараженных коронавирусом в России. По его мнению, ни одну из существующих расчетных моделей нельзя полностью применить к ситуации.

Клинический фармаколог и эксперт по фармацевтическому рынку Александр Эдигер подверг сомнению текущие по росту числа зараженных коронавирусом в России. По его мнению, ни одну из существующих расчетных моделей нельзя полностью применить к ситуации.Достаточно сложные многофакторные модели эпидемий в настоящее время заменяются огромным количеством разговоров "квазиэкспертов", отметил специалист по фармацевтическому рынку, эксперт движения "СИЛЬНАЯ РОССИЯ" по вопросам здравоохранения Александр Эдигер. По его словам, такие прогнозисты высказывают свои личные мнения, вместо того, чтобы применять научный подход.Текущую ситуацию с коронавирусом в России Эдигер охарактеризовал как период эпидемического роста. Не исключено, что он продлится еще некоторое время, возможно, неделю-полторы", – сказал эксперт в комментарии для "Дни.ру".На 14 апреля коронавирус в России выявлен у 21102 человек. За последние сутки зафиксировано 2774 случая заражения. За весь период с начала эпидемии выздоровели 1694 человека, 170 скончались.Ближайшие недели президент Владимир Путин назвал решающими в борьбе с коронавирусом в России. Из-за распространения инфекции система здравоохранения испытывает большую нагрузку. По словам главы государства, чтобы побороть эпидемию нужны экстраординарные меры.Из-за до 30 апреля включительно действует режим всеобщей изоляции. Самые серьезные меры приняты в Москве: на этой неделе в городе вводится система пропуском для передвижения на личном и общественном транспорте. Аналогичную меру приняли в Подмосковье.14 Апр 2020 в 1:07 PDT