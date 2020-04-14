Нижняя палата парламента приняла постановление о создании специальной комиссии, которая займется поддержкой малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции. Важно, чтобы помощь предпринимателям была эффективной, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Нижняя палата парламента приняла постановление о создании специальной комиссии, которая займется поддержкой малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции. Важно, чтобы помощь предпринимателям была эффективной, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Создание комиссии поддержали все фракции нижней палаты. По словам Володина, новая структура будет работать постоянно. Главная ее задача – поддержать малый и средний бизнес, рассказал спикер.Он указал на важность эффективной работы комиссии, чтобы она отвечала ожиданиям предпринимателей. Для этого нужна обратная связь между законодателями и бизнесом, подчеркнул председатель нижней палаты."Предложения, выработанные в ходе обсуждения, вопросы, возникающие у малого и среднего бизнеса, будут передаваться правительству через Координационный совет по борьбе с распространением коронавируса, в состав которого входит первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков", – рассказал спикер.Над поддержкой предпринимателей парламентарии будут работать вместе с профессиональным сообществом. В работу включатся и представители регионов, отметил Володин. По его словам, в комиссии предприниматели смогут получить необходимую помощь, узнать, на какую помощь они могут рассчитывать и куда нужно обращаться.Ранее Госдума по поддержке граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции. Речь идет о выплате пособий семьям, оказавшимся в трудном положении из-за потери работы, а также выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.Также Дума поддержала инициативы об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ, кредитах на выплаты зарплаты работникам под гарантии государства. Кроме того, одобрена инициатива о приостановке эксперимента по курортному сбору в регионах.