Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил о намерении Поднебесной продолжить помогать России в борьбе с коронавирусом COVID-19. Дипломат отметил, что таким образом страна отдает ..

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил о намерении Поднебесной продолжить помогать России в борьбе с коронавирусом COVID-19. Дипломат отметил, что таким образом страна отдает соседу долг, сообщают "",Чжао Лицзянь добавил, что китайские врачи уже работают с российскими коллегами. Они помогают медикам как непосредственно оказывать медицинскую помощь, так и решать вопросы, связанные с профилактикой заражения. Специалисты из КНР уже побывали в больнице в Коммунарке и в Государственной клинической больнице имени Филатова.