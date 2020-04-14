Генеральный директор Большого театра Владимир Урин рассказал, что у 34 сотрудников обнаружили коронавирус COVID-19. Всех заразившихся отправили на карантин, передает ТАСС. По словам Владимира ..

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин рассказал, что у 34 сотрудников обнаружили коронавирус COVID-19. Всех заразившихся отправили на карантин, передает ТАСС.По словам Владимира Урина, у заболевших работников не было высокой температуры и других симптомов инфекции, сообщает . Повторное тестирование для них пройдет во вторник или среду.