Погибших от COVID-19 в США - уже больше 22 тысяч, среди них давний друг, деловой партнер и однопартиец президента Стэнли Чера. Его не успели вовремя обеспечить необходимой медпомощью. Кризис с поставками медоборудования не только заставил Белый дом ввести режим ЧС и переложить ответственность на плечи губернаторов, но и подогрел политические интриги в самом Вашингтоне.

Погибших от COVID-19 в США — уже больше 22 тысяч. Среди них, как стало известно сегодня, давний друг, деловой партнер и однопартиец президента Дональда Трампа Стэнли Чера. Его, как и многих жителей крупнейшего мегаполиса страны, не успели вовремя обеспечить необходимой медпомощью. Кризис с поставками медоборудования не только заставил Белый дом ввести режим ЧС и переложить ответственность на плечи губернаторов, но и подогрел политические интриги в самом Вашингтоне. По данным издания Politico, Трампу советуют избавиться от постоянно критикующих его главного эпидемиолога США и главы Минздрава.Цветы в память о почти двадцати погибших... Дом престарелых — главный очаг инфекции в штате Мэриленд. Коронавирус подтвержден у 30 сотрудников и у 80 постояльцев. Когда здесь только начали выявлять первых заразившихся, главный и единственный врач просто сбежал. Он был дома, когда задыхающихся стариков спасали две медсестры.Фельдшер, который первым приехал на вызов, рассказал, как персонал молча ходил по коридорам, а в закрытых комнатах кашель душил постояльцев. Скорые не успевали всех увозить — подключили национальную гвардию.Дома престарелых — зона риска. Инфекция по Штатам началась расползаться именно с них. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо на Пасху привез старикам аппараты для искусственной вентиляции легких. Подарки сам картинно разгрузил.Нью-Йорк — национальный индикатор эпидемии. Там кривые смертей, госпитализаций перестали лететь вверх. Новых случаев по стране фиксируют меньше. Врачи делают осторожные прогнозы:— Когда можно будет начать снимать ограничения?— Это может начаться в следующем месяце, но делать предположения сложно. Надеюсь, в конце этого месяца мы сможем посмотреть и спросить себя: "Можем ли мы аккуратно и безопасно вернуть некоторые вещи?". Если да, вернем, если нет, продолжим пережидать дальше.Трамп больше ждать не может — рейтинги в эпидемию падают. Его политику одобряют всего 43 процента опрошенных — худшие цифры за полгода.Экономика в кризисе, которого не было никогда. В барах начали отклеивать банкноты, когда-то прилепленные на память клиентами. В одном из заведений мелкими купюрами набралось больше четырех тысяч долларов.16 миллионов безработных за несколько недель. В местных новостях показывают километровые очереди за бесплатными продуктовыми наборами, а следом кадры — фермеры в отчаянии уничтожают все, что вырастили. Помидоры давят трактором, молоко сливают в канализацию — 40 процентов продаж молочной продукции приходилось на школы, рестораны, но все они сейчас закрыты и продавать продукцию некому.В эпидемию фермеры просят у государства больше дотаций. Больше прав требуют и заключенные. Официально в тюрьмах Америки коронавирус выявлен у полутора тысяч человек, но за решеткой почти никого не тестируют, утверждают адвокаты. Ни масок, ни дезинфекторов — те, кто с симптомами, и те, кто здоровы, находятся в одних тесных камерах.Делят каюты экипажи авианосцев. Не боевые потери уже несет "Теодор Рузвельт" — матрос умер от коронавируса. Всего в команде почти 600 заболевших.Мессы — без прихожан. На Пасху одинаково пусто во всех храмах Америки. Просили все об одном: чтобы этот кошмар как можно скорее закончился.