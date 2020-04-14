Специалисты из американской Медицинской школы Бостонского университета обнаружили новый способ повысить продолжительность жизни. Эксперты выяснили, что для этого нужно мыслить позитивно, ..

Специалисты из американской Медицинской школы Бостонского университета обнаружили новый способ повысить продолжительность жизни. Эксперты выяснили, что для этого нужно мыслить позитивно, сообщаетИсследователи изучили группу людей разного пола и образа жизни. Они сравнили их уровень образования, жизненные позиции, показатели здоровья и уровень депрессии. Выяснилось, что среди оптимистов ожидаемая продолжительность жизни была на 15% выше, чем у тех, кто был склонен к депрессиям.