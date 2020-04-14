Ученые назвали полезными блюда и напитки с куркумой. По их словам, в специи содержится вещество под названием куркумин, которое обладает противоспалительными свойствами, сообщает ..

Ученые назвали полезными блюда и напитки с куркумой. По их словам, в специи содержится вещество под названием куркумин, которое обладает противоспалительными свойствами, сообщает Food.news.Специалисты рекомендуют добавлять куркуму в маринады для курицы и рыбы, гарниры, салаты. Специя поможет облегчить заболевания суставов и кишечника. Кроме того, она является мощным природным антисептиком, передает