С наступлением весенне-летнего периода увеличивается число краж велосипедов.

Традиционно с наступлением весенне-летнего периода многие граждане используют двухколесные транспортные средства, вместе с этим в этот период года увеличивается количество хищений велосипедов. Злоумышленники пользуются беспечностью владельцев, оставляющих свои велосипеды в подъездах и на улице, зачастую без использования велосипедных замков или блокировочных устройств. Только за последние несколько дней велотранспорта лишились несколько жителей области.В дежурную часть ОМВД России по Александровскому району 10 апреля поступило сообщение о том, что из подъезда дома, расположенного на улице Красный переулок районного центра, похищен велосипед стоимостью 13 тысяч рублей.Днем 11 апреля неустановленное лицо из подъезда дома по улице Механизаторов микрорайона Нововязники города Вязники путем свободного доступа похитило велосипед. Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 6 тысяч рублей.В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении преступления.Полностью обезопасить себя от кражи велосипеда невозможно, но соблюдение простых правил позволит сохранить Ваше имущество или свести к минимуму совершение в отношении Вас преступления:- для парковки велосипеда выбирайте хорошо освещенные места, вблизи зданий, оборудованных камерами видеонаблюдения, либо имеющих посты охраны;- не оставляйте велосипеды в подъездах жилых домов в надежде на то, что кодовый замок или домофон помешают преступнику похитить имущество. Кражи из подъездов – самые распространенные;- не оставляйте велосипед без присмотра в местах массового скопления людей: у магазинов, на рынках, возле детских и игровых площадок;- обязательно осмотрите объект, к которому собираетесь фиксировать свой транспорт: желательно, чтобы он был стационарным или крепко зафиксированным;- фиксируйте велосипед замком, даже если отлучаетесь ненадолго. При этом выбирайте прочные велосипедные замки, которые сложнее срезать.Целесообразно сохранить документы на велосипед, а также чек, свидетельствующий о покупке. Кроме того, не лишним будет сделать фотографию транспортного средства - это окажет большую помощь в розыске, если велосипед похитят.Сотрудники полиции призывают граждан бережно и внимательно относиться к сохранности своего имущества.