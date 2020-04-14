В период соблюдения режима самоизоляции дорожные полицейские рекомендуют уделить время изучению Правил дорожного движения.

В период длительных выходных дней, соблюдая режим самоизоляции, сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют родителям уделить внимание изучению с детьми правил дорожной безопасности, проводя с пользой каждый день. В преддверии летних каникул есть возможность обезопасить своих детей уже сейчас.Всем семьям полицейские предлагают стать участниками челленджа дорожной безопасности, сфотографировав интересные моменты занятий с детьми по изучению Правил дорожного движения, разместив их с хэштегом #МыДома!ИзучаемПДД! Повторять, изучать Правила дорожного движения, формировать и закреплять навыки безопасного участия в дорожном движении взрослые могут, используя игровой вид деятельности: настольные и компьютерные игры по ПДД, просмотр видео и мультфильмов, напоминающих правильный алгоритм действий пешеходов, велосипедистов, пассажиров, разгадывание ребусов, кроссвордов, прохождение онлайн тестирования, создание собственного домашнего автогородка – интерактивной игровой площадки по отработке необходимых навыков, используя различные конструкторы и многое другое.