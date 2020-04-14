Подозреваемый помог заявителю настроить в его телефоне мобильное приложение одного из банков...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты.В дежурную часть поступило заявление от 62-летнего мужчины. Потерпевший рассказал, что с его банковской карты похищены денежные средства в размере 600 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на проспекте Андопова. Им оказался родственник потерпевшего, 39-летний житель столицы. Похищенным он успел распорядиться по своему усмотрению.Установлено, что мужчина помог заявителю настроить в его телефоне мобильное приложение одного из банков. Узнав конфиденциальные данные, злоумышленник периодически переводил денежные средства на свою карту и тратил на личные нужды.По данному факту следствием ОМВД России по району Нагатино-Садовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.