Специалисты по общественному транспорту предостерегли российских женщин от ношения распущенных длинных волос в автобусах и поездах. На них может скапливаться инфекция, сообщает телеканал ..

Специалисты по общественному транспорту предостерегли российских женщин от ношения распущенных длинных волос в автобусах и поездах. На них может скапливаться инфекция, сообщает телеканал "".Эксперты предложили собирать волосы в хвост или косу и обязательно мыть их по возвращении домой. Кроме того, россиянам рекомендовали избегать передвижения по густонаселенным пунктам в часы пик. Поездки лучше совершать рано утром, днем или поздно вечером, когда в транспорте меньше людей., передает