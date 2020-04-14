Файез Саррадж, возглавляющий нелегитимное Правительство национального согласия Ливии, засвидетельствовал почтение захвату своими незаконными бандформированиями двух населенных пунктов – Сурмана и Сабраты, расположенных к западу от Триполи, сообщают СМИ. Кроме того, он отметил заслуги полевого командира Омара Абдулы Джалила и назвал его боевиков освободителями.

Файез Саррадж, возглавляющий нелегитимное Правительство национального согласия Ливии, засвидетельствовал почтение захвату своими незаконными бандформированиями двух населенных пунктов – Сурмана и Сабраты, расположенных к западу от Триполи, сообщают СМИ. Кроме того, он отметил заслуги полевого командира Омара Абдулы Джалила и назвал его боевиков "освободителями".Необходимо подчеркнуть, что среди членов вооруженных формирований ПНС, которые принимали участие в атаке на прибережные города Ливии, находились экс-джихадисты из ИГ (запрещенная в России террористическая организация). Боевики успели похвастать своим "достижением" в социальных сетях, опубликовав видеозапись и кадры, сделанные поблизости от тюрьмы Сабраты. Эти файлы – прямое доказательство их непосредственного участия в атаке на позиции сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.На данных видео и снимках из захваченной Сабраты можно наблюдать полевого командира так называемых сил безопасности ПНС Абд ар-Рахмана Милада по прозвищу Биджи, объявленного в международный розыск, и джихадистов Мухаммада Кашлафа, Фараджа Шаку и Ибрагима аль-Амму ад-Дэббэши, известных торговлей людьми. Также среди преступников присутствовал глава группировки "Фасылят Хамзат" Сейф Абу Бакр.Террористы, захватившие Сабрату, освободили всех заключенных, которые находились в тюрьме. Об этом свидетельствуют кадры из опубликованной . Очевидно, что они вступят в ряды вооруженных формирований, действующих в интересах Сарраджа.Кроме вышеперечисленных боевиков, на снимках зафиксирован боевик триполитанского оккупационного режима Тагир Карабули. Он возглавлял "совет Сабраты", который Саррадж якобы распустил в 2017 году. Он, как и все остальные джихадисты, имеет отношение к террористической организации и сотрудничал с членами банды Дабаши.Из всего сказанного можно сделать вывод, что в интересах Сарраджа действовали боевики, находящиеся в международном розыске, которых он назвал "освободителями". Это в очередной раз свидетельствует, что весь триполитанский режим состоит из бандитов и террористов, которые не заинтересованы в проблемах ливийцев.Напомним, ранее бандформирования Сарраджа прибрежные населенные пункты к западу от Триполи. На сегодняшний день подавляющее большинство сил ПНС – боевики, имеющие непосредственную связь с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), и контрабандисты, с которыми он якобы боролся в 2017 году.