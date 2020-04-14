Злоумышленник, находясь на парковке возле супермаркета, обнаружил оставленную без присмотра сумку, после чего положил её в багажник автомобиля и скрылся...

Оперативники уголовного розыска МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы раскрыли кражу, совершенную в отношении пожилой женщины.В дежурную часть территориального отдела полиции с сообщением о краже обратилась 78-летняя местная жительница. Она рассказала, что после совершения покупок в супермаркете в поселении Сосенское по собственной неосторожности оставила в тележке для покупок свою сумку, в которой находились денежные средства, мобильный телефон и другие личные вещи. Заявительница обнаружила пропажу лишь дома, однако, вернувшись обратно, оставленную сумку уже не обнаружила. Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий стражам порядка удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 49-летний приезжий из другого региона России. Установлено, что злоумышленник, находясь на парковке возле супермаркета, обнаружил оставленную без присмотра сумку, после чего положил её в багажник автомобиля и скрылся в неизвестном направлении.По месту работы задержанного полицейские обнаружили похищенную сумку, мобильный телефон заявительницы и часть денежных средств. По окончании предварительного следствия все имущество будет возвращено законному владельцу.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79