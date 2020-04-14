В торговом зале была обнаружена сумка, в которой находился предмет, похожий на пистолет, и свертки с наркотиками...

«Оперуполномоченные Управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве и УВД по ТиНАО совместно с коллегами из ОНК УВД по ТиНАО при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемого в хранении оружия и наркотических средств», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции 17 марта поступило сообщение от представителя охраны одного из торговых центров Новой Москвы. Мужчина рассказал, что в торговом зале он обнаружил оставленную сумку, в которой находился предмет, похожий на пистолет. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции сумка была изъята. В ней также было обнаружено 95 свертков с неизвестным веществом.Согласно проведенному исследованию изъятый материал является веществом для приготовления психотропного вещества - амфетамина, общей массой около 100 грамм, наркотическим средством – марихуаной, общей массой более 16 грамм, наркотическим средством – мефедрон, общей массой 3 грамма.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов в одном из домов городского округа Домодедово Московской области задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина. Со слов злоумышленника, сумку он по неосторожности забыл в торговом центре.В ходе обыска в подвале дома полицейские обнаружили 23 растения в горшках, порядка 65 емкостей с порошкообразным и растительным веществом.В помещении также находились приспособления для изготовления наркотиков и его культивирования: лампы, система вентиляции, химическое оборудование и упаковочно-расфасовочный материал. Всё изъятое в настоящее время направлено на экспертизу.Позже стало известно, что изъятый из торгового зала предмет, похожий на пистолет, относится к нарезному короткоствольному огнестрельному оружию, изготовленным самодельным способом. Пистолет был снаряжен шестью патронами. Установлено, что изъятое оружие пригодно для использования по своему целевому назначению.Дознавателями МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».Следственной частью СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79