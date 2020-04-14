Была выявлена видеозапись, на которой мужчина, находясь в вагоне электропоезда, закуривает сигарету...

Полицией в ходе мониторинга средств массовой информации на одном из телеграмм каналов была выявлена видеозапись, на которой мужчина, находясь в вагоне электропоезда, закуривает сигарету.В результате проведения проверочных мероприятий сотрудники полиции столичного метрополитена установили личность правонарушителя и задержали его. Им оказался 22-летний уроженец ближнего зарубежья.В отношении задержанного 3 отделом УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.24 КоАП «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» и статьей 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».За нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации судом в отношении гражданина назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18