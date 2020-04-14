Сотрудник фабрики, воспользовавшись служебным положением и удобным моментом, заказал автомобиль, в который тайно погрузил продукцию...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Можайскому району г. Москвы задержали 51-летнего мужчину, подозреваемого в краже 600 кг шоколада.В территориальный отдел полиции обратился представитель одной из фабрик по производству шоколада и шоколадной продукции, расположенной на Верейской улице. Он сообщил, что из помещения фабрики неизвестный похитил 600 кг какао-масла.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний мужчина.Установлено, что злоумышленник - сотрудник фабрики, воспользовавшись служебным положением и удобным моментом, заказал автомобиль, в который тайно погрузил продукцию и скрылся с места происшествия.Следствием ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93