Угрожая предметом, похожим на нож, злоумышленники открыто похитили мобильный телефон и денежные средства...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники совместно с полицейскими Отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по Пресненскому району задержали трех молодых людей, подозреваемых в факте разбойного нападения.В полицию поступило заявление от 27-летнего москвича. Мужчина сообщил, что в съемную квартиру на Смоленском бульваре, где он находился со знакомой девушкой, вошли трое неизвестных граждан. Угрожая ему предметом, похожим на нож, злоумышленники открыто похитили мобильный телефон стоимостью 40 тысяч рублей и денежные средства в размере 50 тысяч рублей. После этого нападавшие скрылись на автомобиле.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Баррикадной улице остановили указанную машину и задержали подозреваемых, находившихся в салоне. Ими оказались трое молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет. Как оказалось, задержанные являются знакомыми находившейся с заявителем девушки. Установлено, что мужчины вместе с девушкой зашли в подъезд дома. Затем, выждав некоторое время, они вошли в квартиру и совершили противоправное деяние. При задержании у них изъяты похищенные денежные средства и мобильный телефон заявителя, а также предмет, схожий с ножом.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60