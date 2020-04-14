Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни допустил, что все международные футбольные матчи могут быть отменены в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Под угрозой также и игры национальных ..

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни допустил, что все международные футбольные матчи могут быть отменены в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Под угрозой также и игры национальных сборных, запланированные на осень."Приоритет – национальный футбол. Сентябрь все еще находится в планах, но не уверен, что этот вариант имеет большие шансы с учетом общей обстановки", – заявил функционер. Монтальяни добавил, что даже если ФИФА разрешит провести матчи в этом году, то болельщиков на них не пустят, сообщает телеканал "".