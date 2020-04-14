В Москве двое мужчин совершили разбойное нападение и похитили студента. Одного из злоумышленников уже задержали полицейские, сообщает агентство Москва. По предварительной версии, в ..

В Москве двое мужчин совершили разбойное нападение и похитили студента. Одного из злоумышленников уже задержали полицейские, сообщает агентство "Москва".По предварительной версии, в Таганском районе столицы двое человек, вооруженные ножом, забрали у студента мобильный телефон и три тысячи рублей. После этого они посадили молодого человека в машину и отвезли к ближайшему банкомату, чтобы он снял для них еще 26 тысяч рублей.Расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время правоохранители разыскивают сообщника задержанного, передает .