В Москве оштрафовали 55 инфицированных, которые нарушили правила карантина. Об этом сообщил оперативный штаб по ситуации с коронавирусом. Все нарушители были доставлены в обсервационные ..

В Москве оштрафовали 55 инфицированных, которые нарушили правила карантина. Об этом сообщил оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.Все нарушители были доставлены в обсервационные центры в Крылатском, Царицыно, Химках и Алтуфьево. Там пациенты будут находиться под наблюдением медиков.Гражданам, у которых выявили легкую форму коронавируса, разрешено лечиться дома. При этом они подписывают согласие на строгий домашний карантин.