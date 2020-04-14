В правоохранительные органы обратился 18-летний москвич, который сообщил, что в районе Китай-города к нему подошли двое неизвестных и, угрожая ножами, отобрали мобильный телефон и денежные средства...

«Сотрудниками Московского уголовного розыска во взаимодействии с коллегами из Центрального административного округа столицы при участии Росгвардии задержан подозреваемый в разбойном нападении и похищении человека.В правоохранительные органы обратился 18-летний москвич, который сообщил, что в районе Китай-города к нему подошли двое неизвестных и, угрожая ножами, отобрали мобильный телефон и денежные средства. Затем нападавшие насильно посадили его в такси и повезли в неизвестном направлении. Во время движения автомобиля мужчины продолжали угрожать и запугивать студента. Спустя некоторое время они забрали у потерпевшего банковскую карту и в одном из терминалов перевели его сбережения на свой счет, а затем скрылись.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых в арендованной им квартире на улице Павла Корчагина.Следователем СО по Таганскому району СУ по ЦАО ГСУ СК РФ по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 162 и 126 УК РФ. Проводятся мероприятия по задержанию соучастника криминального деяния», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк