В Москве скончались еще 13 пациентов, у которых был выявлен коронавирус COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Отмечается, что возраст умерших – от 29 ..

В Москве скончались еще 13 пациентов, у которых был выявлен коронавирус COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.Отмечается, что возраст умерших – от 29 до 80 лет. У всех заразившихся были сопутствующие заболевания, в том числе гипертония, хронический бронхит, кардиосклероз и сахарный диабет. Как уточняет "", самая молодая пациентка страдала синдромом Дауна.