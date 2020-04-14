Молодой человек из оставленной без присмотра сумки похитил имущество.

В конце октября прошлого года в межмуниципальный отдел МВД России «Муромский» обратилась 41-летняя местная жительница, сообщившая о хищении у нее сотового телефона стоимостью 8 тысяч рублей. Женщина пояснила, что гаджет пропал из ее сумки, оставленной без присмотра в одном из медицинских учреждений города.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе была получена информация от операторов сотовой связи за период пользования данным сотовым телефоном. В результате проделанной работы в апреле текущего года по подозрению в причастности к хищению сотового телефона был установлен и задержан 26-летний безработный, ранее судимый местный житель.Задержанный свою вину признал и пояснил, что, находясь в одном из медицинских учреждений, заметил на скамейке у гардероба оставленную без присмотра дамскую сумку. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник похитил из сумки сотовый телефон. Телефон он реализовал, а деньги потратил на личные нужды.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража). Похищенный телефон был изъят и возвращен законной владелице.