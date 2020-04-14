Злоумышленник распространил в сети Интернет информацию о своей смерти и от имени родственников стал требовать деньги у заявительницы...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Строгино г. Москвы задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в вымогательстве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В отдел полиции с заявлением обратилась 33-летняя жительница столицы. Она рассказала, что ранее познакомилась с мужчиной, который в процессе общения сообщил ей, что сильно болен и находится в медицинском учреждении на лечении. Через некоторое время на его странице в одной из социальной сети она обнаружила информацию о том, что он скончался. Позже родственник погибшего знакомого стал требовать денежные средства за нераспространение ее фотографий интимного характера. Ущерб составил 230 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Ангарской улице сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний неработающий мужчина. Установлено, что злоумышленник после знакомства с потерпевшей, рассказал ей придуманную историю о несуществующей болезни, после чего распространил в сети Интернет информацию о своей смерти и от имени родственников стал требовать деньги у заявительницы. Денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Строгино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56