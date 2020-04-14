Мир с нетерпением ждет вакцину от коронавируса COVID-19. По прогнозам ученых, спасительный препарат появится в лучшем случае в конце года. Однако уже сейчас исследователи достигают серьезных успехов на пути ее создания.

Мир с нетерпением ждет вакцину от коронавируса COVID-19. По прогнозам ученых, спасительный препарат появится в лучшем случае в конце года. Однако уже сейчас исследователи достигают серьезных успехов на пути ее создания.Ахиллесову пяту коронавируса обнарудили ученые из Университета Саутгемптона. Оказалось, что агрессивный вирус не такой сильный, как предполагалось ранее.Уязвимым местом COVID-19 является его оболочка, выяснили британские исследователи. Она не такая плотная, как у других смертоносных вирусов. Это означает, что имунная система способна эффективно бороться с уханьским коронавирусом: благодаря сравнительной тонкой "защите" вируса антитела могут атаковать его с большим успехом, сообщает "".Открытие исследователей из Саутгемптона поможет ускорить изобретение вакцины от коронавируса. Над созданием лекарства трудятся ученые по всему миру. Наверняка британские исследователи поделятся открытием с коллегами из других стран.На 14 апреля коронавирусом в мире заболели почти два миллиона человек. Около 500 тысяч смогли выздороветь, умерли 114 тысяч человек – в основном люди из группы риска: старики, больные хроническими заболеваниями.обнаружен у 21102 человек. За последние сутки выявлено 2774 случая заражения COVID-19. До 30 апреля в стране действует режим всеобщей изоляции. Президент Владимир Путин назвал ближайшие недели решающим временем для борьбы с коронавирусом.Тем временем Европа начинает приходить в себя после мощной атаки коронавируса. Число тяжелых больных в Испании, Франции и Италии уменьшается, снижается смертность от COVID-19. Австрия стала снимать введенные из-за эпидемии ограничения, открываются небольшие магазины. "Размораживать" экономику начала и Польша.