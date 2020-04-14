С 14 апреля вход в метро и выход в город будет возможен через ближайшие к станциям соседние вестибюли.

В московском метро — на фоне всеобщей самоизоляции — сегодня закрываются вестибюли сразу 20 станций. Речь идет о наименее востребованных, где пассажиропоток сильно сократился. Например, там, где раньше в день проходили больше тысячи человек, сейчас — меньше 200.Ограничат работу станций Савёловская Большой Кольцевой линии, Багратионовская, Выставочная, Пионерская и Международная. В пресс-службе столичной подземки пояснили, что станции, при этом, продолжат работу. Выход и вход будет осуществляться через другие вестибюли.