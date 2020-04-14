Более 100 обращений граждан касались соблюдения их трудовых прав и свободы перемещения по области и за её пределами.
За период с 27 марта по 14 апреля участились звонки от тех, кто безуспешно пытается зарегистрироваться в качестве безработного, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека по Владимирской области.
Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека во Владимирской области разъясняли принятые нормативные документы, которые регламентируют жизнь граждан и работу организаций в период реализации мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Каждому дали подробные разъяснения. Жалобы граждан на конкретные случаи нарушения их трудовых прав приняты к рассмотрению, направлены запросы в адрес работодателей, прокуратуру и в трудовую инспекцию.
Аппарат Уполномоченного по правам человека во Владимирской области информирует, что в настоящее время граждане могут направлять обращения омбудсмену по e-mail: [email protected]