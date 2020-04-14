14.04.2020

2020-04-14 14:50:08

Владимирские выпускники будут сдавать ЕГЭ в любом случае

Возможность отмены единого гос.экзамена или проведение его в дистанционном формате не рассматривается, - об этом ТАСС заявил врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

Отменить ЕГЭ не представляется возможным потому как на сегодняшний день альтернативной процедуры, позволяющей отобрать в вузы наиболее подготовленных абитуриентов, нет. Вузы физически не смогут обеспечить зачисление на первый курс всех желающих, а проведение экзаменов в самих вузах с выездом абитуриентов в другие города связано с еще большими рисками для участников, чем проведение ЕГЭ.

Анзор Музаев также исключил возможность проведения ЕГЭ в 2020 году в дистанционном формате, поскольку ни одна из существующих технологий дистанционного экзамена не может обеспечить равенство условий для всех его участников.

"Экзамены пройдут только тогда, когда это будет возможно сделать без риска для здоровья детей и учителей", - заявил врио руководителя Рособрнадзора.