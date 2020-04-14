14.04.2020

2020-04-14 11:30:07

Власти региона нашли 110 миллионов на ковровские дороги

Уже после выхода в эфир репортажа наших коллег о состоянии ковровскихдорог, администрация Владимирской области ответила на официальный запрос. В пресс-службе сообщили, что Ковров все-таки сможет рассчитывать на субсидию из регионального бюджета. На ремонт дорог планируют выделить 110 миллионов рублей. Правда, когда это произойдёт - не уточняется. Сейчас проект на стадии согласования.