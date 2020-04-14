Всего в областном центре планируют установить 20 остановок нового типа

Несмотря на режим всеобщей самоизоляции из-за пандемии коронавируса, введённый во Владимирской области, в городе Владимира продолжается установка новых остановочных павильонов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.Всего в областном центре планируют установить 20 остановок нового типа. К 14 апреля уже 7 из них готовы отправлять пассажиров: на ул. Луначарского (напротив горУВД), на пр. Строителей (остановка «Педагогический институт»), на площади Ленина (у МИнБа), на ул. Мира (остановка «Поворот на ДТЮ») и на ул. Усти-на-Лабе в районе д №16. Ещё два (остановка «ТЦ «Мегаторг» на ул. Тракторной у домов №;45, 48, и 48-а) остановочных павильона были установлены сегодня.Напомним, что в городе также продолжается оснащение остановок информационными табло. Из 25 остановок к 14 апреля информационными табло оснащён 21 остановочный комплекс. Ещё два будут установлены у ТЦ «Мегаторг» сегодня, а поздне в мкр. Веризино и у ОТК «Тандем».