Пожарная обстановка в области нормализовалась

С 15 апреля во Владимирской области постановлением Губернатора Владимира Сипягина отменяется введённый противопожарный режим. В Белом доме заявили, что пожарная обстановка в области нормализовалась.За несколько недель весны в области произошло более десятка палов травы, что послужило причиной установления пожароопасного сезона с 7 апреля. Он предусматривал запрет на разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также сельскохозяйственные палы, а также на посещение леса.