Всего в регионе - 100 инфицированных

По состоянию на 10.00 14 апреля во Владимирской области подтверждено 16 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего, по данным регионального управления Роспотребнадзора, в области уже 100 заразившихся COVID-19.По два новых случая зафиксировано в Камешковском и Киржачских районах, по одному в Коврове, Кольчугино, Собинке, Юрьев-Польском и во Владимире. 6 новых инфицированных человек выявлено в Муроме. Таким образом, в регионе уже 100 заразившихся коронавирусом:23 – Муром;16 – Петушки;17 – Ковров;9 – Юрьев-Польский;7 – Гусь-Хрустальный;7 – Владимир;6 – Кольчугино;4 – Александров;3 – Судогда;3 – Собинка;2 – Киржач;2 – Камешково;1 – Радужный.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области в очередной раз обращается к гражданам с просьбой соблюдать режим самоизоляции на дому, предусмотренный Указом Президента. В лабораториях делается всё возможное для диагностики и недопущения распространения коронавирусной инфекции.«Уважаемые жители области, в целях сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких, все мы должны быть особо бдительны. От сознательности каждого из нас может зависеть жизнь граждан старшего поколения, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями», - добавили в пресс-службе ведомства.