Один - выздоровел

В официальной коронавирусной бюллетене от 14 апреля указано, что во Владимирской области умерли четыре пациента с подтверждённым COVID-19.На федеральном портале «стопкоронавирус.рф» в графе «умершие» значится лишь двое, так как в двух оставшихся случаях ещё необходимо патологоанатомическое исследование, чтобы подтвердить, что смерть наступила именно от коронавируса.27 марта ;11 апреля в Петушках – две женщины 55 и 80 лет;13 апреля умер 54-летний житель Коврова;Отметим, что есть и те, кто идёт на поправку., сообщает пресс-служба Белого дома. Женщина продолжает находиться под наблюдением медиков, её состояние оценивается как удовлетворительное.Напомним, по состоянию на 10.00 14 апреля во Владимирской области . Всего, по данным регионального управления Роспотребнадзора, в области уже 100 заразившихся COVID-19.23 – в Муроме;16 – в Петушках;17 – в Коврове;9 – в Юрьев-Польском;7 – в Гусь-Хрустальном;7 – во Владимире;6 – в Кольчугино;4 – в Александрове;3 – в Судогде;3 – в Собинке;2 – в Киржаче;2 – в Камешково;1 – в Радужном.