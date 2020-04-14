Переход сайта в категорию недоступных из-за неоплаты домена или других причин не является поводом для утери результатов вложенного в площадку труда.

Сегодня имеются возможности для восстановления ресурса со всем его уникальным контентом. При этом здесь речь идет о возврате прежде доступных адресов как статических, так и динамических страниц. Настоящей палочкой-выручалочкой в решении данного вопроса становятся такие сервисы, как Archivarix, осуществляющие полную реструктуризацию и систематизацию материалов сайтов из общего доступа Архива Интернета. Здесь предусматривается обработка и грамотная подготовка всех данных так, что обеспечивается доступ к веб-страницам по прежним адресам. При этом код страниц получает серьезную переработку для приведения в соответствие с существующими стандартами. Происходит вычищение подозрительных внешних фреймеров, трекеров, счетчиков, сторонней рекламы и прочего, приводятся в норму незакрытые или недостающие теги, оптимизируется графика, ликвидируются ошибки формата 404 и проводится много другой значимой работы.

Восстановление сайтов на специализированных сервисах проходит в режиме онлайн и занимает минимум времени. От пользователя требуется лишь заполнение небольшой формы с указанием нескольких важных данных. Так, речь идет о названии самого запрашиваемого домена, обозначении интересующих временных отметок и своей электронной почты, на которую и будет отправлена ценная информация. Также следует выбрать параметры из рекомендуемых системой. Это могут быть оптимизация HTML-кода и картинок, сжатие CSS и JS, вычистка рекламы, удаление внешних ссылок с анкорами или без, ликвидация www, сохранение перенаправления и многое другое. Также можно поработать и с продвинутыми параметрами в виде извлечения структурированного контента, приведения сайта к HTTPS. Имеются здесь и уже встроенные в процедуру параметры.

Для проверки работы подобных сервисов предусмотрены тестовые режимы. Ценно и то, что не всегда за восстановление сайтов приходится платить деньги. Например, площадка может предусматривать возможность работы с определенным количеством файлов на бесплатной основе. При этом таким образом можно работать не только с одним, а с несколькими сайтами. За превышение выделенного лимита придется заплатить, но обычно для больших объемов представлены очень лояльные условия сотрудничества.