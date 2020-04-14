Используя "мобильный банк", подозреваемый перевел на свой счет денежные средства потерпевшей.

В сентябре прошлого года в полицию обратилась жительница города Владимира 1949 года рождения, сообщив, что неизвестный похитил с ее карты более 7 тысяч рублей. Потерпевшая рассказала полицейским, что хотела расплатиться денежными средствами с данной банковской карты за коммунальные услуги, но не смогла.Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Вязниковскому району установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 38-летний житель города Вязники. Полицейские выяснили, что подозреваемый приобрел в салоне связи новую сим–карту, к которой была подключена услуга «мобильный банк» прежней владелицы номера. Мужчина при помощи данной услуги совершил четыре перевода денежных средств со счета потерпевшей на свой счет, похитив более 7 тысяч рублей.Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.Сотрудники полиции обращаются к держателям банковских карт: не забывайте сообщать в банковские учреждения о смене абонентского номера, к которому подключена услуга «мобильный банк», либо принимайте меры к отключению услуги.А гражданам, которым открылся доступ к чужой банковской карте, следует помнить об уголовной ответственности за хищение чужих денежных средств.