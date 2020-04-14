14.04.2020

2020-04-14 12:35:14

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (13(9710) от 14 апреля 2020 года).

АХ, АРБАТ, МОЙ АРБАТ…

В Москве введено ограничение на передвижение. Особенно нововведение касается людей старше 65 лет. Полицейские каждый день проверяют на улицах города, насколько москвичи соблюдают режим самоизоляции. Читайте на странице 2.



НЕ ГРЕШИТЕ, ВАС ВСЁ РАВНО НАЙДУТ

У мудрых китайцев есть поговорка: «Даже тень оставляет на песке след». Изучить его — задача криминалиста. Для этого у эксперта есть разум, опыт, современные средства и методики. Читайте на странице 2.



НАЗНАЧЕНИЕ

Приказом ГУ МВД России по г. Москве назначен. Продолжение на странице 2.



ОБЪЯВЛЕНИЕ

Центр пенсионного обслуживания ГУ МВД России по г. Москве с 25 марта 2020 года до особого распоряжения временно приостанавливает личный приём граждан. Читайте на странице 2.



ЦЕЛЬ — ЗАЩИЩАТЬ ЖИТЕЛЕЙ

Отдел МВД России по районам Силино и Старое Крюково, расположенный в Зеленоградском административном округе, стал лучшим в Москве в рамках проведённой оперативно-профилактической операции «Превентив». Подробности читайте на странице 3.



ПЁС ППС

В Центре кинологической службы УВД по ЗелАО служат более 30 собак. Большинство из них имеют такие направления работы, как поиск наркотиков, взрывчатых устройств, взятие следа по запаху преступника и другие. И только один четвероногий боец — особенный пёс. Читайте на странице 3.



БУДНИ ИНСПЕКТОРА

Важным направлением деятельности органов внутренних дел является осуществление административного надзора за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы. Это — одна из наиболее эффективных мер профилактики рецидива преступлений. Читайте на странице 4.



ЯДЕРНЫЙ АВГУСТ

За плечами ветерана Великой Отечественной войны полковника милиции Алексея Филипповича ПЕТРУШИНА уже 93 года. В его жизни немало ярких эпизодов. Читайте на странице 4.



СOVID-19. ЗАЩИТИМ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

Правила профилактики коронавирусной инфекции. Читайте на странице 5.



ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ ПОМОГАЮТ ОБЩЕСТВЕННИКИ И КАЗАКИ

В настоящее время столичные правоохранители продолжают выполнять соответствующие профильные задачи в условиях действия ограничительных мер в Москве, связанных с введением режима самоизоляции в период карантина. Читайте на странице 5.



ЗДОРОВЬЕ ВЕТЕРАНОВ У НАС В ПРИОРИТЕТЕ

Известно, что работа в правоохранительных органах сопряжена с огромными физическими и психологическими нагрузками, а иногда даже и с риском для жизни. Сотрудникам приходится участвовать в патрулировании территории, задержании преступников, террористов и даже ведении боевых действий. Продолжение на странице 6.



СЛУЖИТЬ В МИЛИЦИЮ НАПРАВИЛИ КОМСОМОЛКИ

Полковник внутренней службы Пётр ЛЯШКО вышел в отставку в 2014 году, будучи начальником Приёмной ГУ МВД России по г. Москве. Но и сегодня Пётр Александрович продолжает трудиться ведущим инспектором в Комендантском отделе главка московской полиции. Читайте на странице 6.



ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ НАЧИНАЛ С МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА

Генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Григорьевич Борисенков возглавлял столичную милицию в 1984—1986 годах. Продолжение на странице 7.



В АВГУСТЕ СОРОК ТРЕТЬЕГО…

Нападение на лазаревский магазин было дерзким и наглым. Даже в условиях прифронтовой полосы оно выделялось в ряду других преступлений своим цинизмом и абсолютной уверенностью в безнаказанности. Продолжение на странице 8.



СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ — В САМОМ СЧАСТЬЕ

Наталья КАРПУХИНА шесть лет работает дознавателем в ОМВД России по району Тёплый Стан. За это время через её руки прошли сотни уголовных дел. О самых памятных капитан полиции рассказывает читателям. Читайте на странице 9.



СЛЕДСТВИЕ ИДЁТ «ПОД ЗЕМЛЁЙ»

6 апреля — День следственных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации. Читайте на странице 9.



ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ ОБЕР-ПОЛИЦМЕЙСТЕРА КРОПОТКИНА

12 января 1858 года полковник Алексей Иванович Кропоткин вступает в «исправление должности московского обер-полицмейстера на основании Высочайшего приказа по Военному ведомству». Читайте на странице 10.



СПРАВКА О БЕРЕМЕННОСТИ — ЭТО ЦВЕТОЧКИ

Казалось бы, в наше время поддельные документы должны потерять всякий смысл. Есть же электронные базы, есть современные способы контроля. Всё вроде бы есть, а фальшак по-прежнему пользуется спросом. Продолжение на странице 11.



ПРИМЕР УНТЕР-ОФИЦЕРСКОЙ ВДОВЫ ЗАРАЗИТЕЛЕН

26-летний житель столицы Андрей Соколов фактически сам себя усадил на скамью подсудимых. Преступление, которое в УК РФ обозначено как «заведомо ложный донос, соединённый с искусственным созданием доказательств обвинения», он также выдумал сам, возведя ложный поклёп… на самого себя. Читайте на странице 11.



МАРКИЗ ДЕ КАРАБАС РАЗБОГАТЕЛ ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ

В Таганском районном суде Москвы оглашён приговор 64-летнему Валерию Дворчинскому. В уголовном деле о мошенничестве, совершённом им и созданной им же группой, зафиксировано 159 преступных эпизодов на сумму более 50 миллионов рублей. Читайте на странице 11.



ПРЕСТУПНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Эпидемия COVID-19 оказывает глубокое воздействие на все социальные процессы в обществе, в том числе на криминальные проявления, особенно на организованную преступность (ОП) и незаконные рынки. Читайте на страницах 12-13.



ГЕНЕРАЛАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Продолжение. Начало в №№ 11, 12 Начало февраля 1985 года майор милиции Владимир Попов встретил в должности оперативного уполномоченного 10 отдела ГУУР МВД СССР. Читайте на странице 14.



«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

Есть такая категория людей — они всегда позитивны. Именно таким я знаю этого человека вот уже 20 лет. Энергичный, выглядит намного моложе своего возраста. Читайте на странице 15.



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