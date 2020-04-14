Её состояние оценивается как удовлетворительное

В официальной коронавирусной бюллетене от 14 апреля указано, что во Владимирской области зафиксирован первый случай выздоровления пациента от коронавируса.Оправиться от болезни удалось 57-летней жительнице Гусь-Хрустального района, сообщает пресс-служба Белого дома. Женщина продолжает находиться под наблюдением медиков, её состояние оценивается как удовлетворительное.Напомним, по состоянию на 10.00 14 апреля во Владимирской области . Всего, по данным регионального управления Роспотребнадзора, в области - уже 100 заразившихся COVID-19.23 – в Муроме;16 – в Петушках;17 – в Коврове;9 – в Юрьев-Польском;7 – в Гусь-Хрустальном;7 – во Владимире;6 – в Кольчугино;4 – в Александрове;3 – в Судогде;3 – в Собинке;2 – в Киржаче;2 – в Камешково;1 – в Радужном.Также в регионе зафиксировано уже 4 летальных случая среди пациентов с COVID-19:27 марта ;11 апреля в Петушках – ;13 апреля умер 54-летний житель Коврова;