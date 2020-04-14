14.04.2020

2020-04-14 15:55:04

Журналисты Вестей узнали, как американцы встретили Пасху в условиях изоляции

В это воскресенье православные верующие будут отмечать Пасху. А в Америке этот праздник уже прошел - в условиях максимальной изоляции. О том, как готовились к Пасхе и о том, как в это непростое время поддерживают друг друга простые американцы, нам рассказала Дарья Пташник. Она вместе с мужем и двумя детьми сейчас живет в поселке Гилбертс, штат Иллинойс.

Дарья Пташник, Гилбертс, штат Иллинойс, США: "Поскольку скоро Пасха, то мы договорились со всеми жителями нашего поселка о том, что мы раскрасим яйца и вывесим их - ну имеется ввиду яйца не настоящие,а сделанные из картона, из бумаги, какие-то раскраски. Детки в этом тоже поучаствуют. И мы вывесим либо в окнах, либо на дверях. И Пасха будет праздноваться в воскресенье - В воскресенье все жители либо поедут на машине кататься и смотреть, где у кого что, либо будут гулять, соблюдая нужную дистанцию, и посчитают - кто же сколько яиц найдет. Такой своеобразный "эгг хант", то что называется, охота за яйцами, можно назвать это так".

Помимо разноцветных традиционно пасхальных украшений, решили приветствовать соседей ещё и плюшевыми игрушками - медведей тоже можно считать и делиться результатами в местном сообществе в соцсети. Часто соседи оставляют под дверью друг у друга небольшие подарки, пишут приветы мелом на асфальте. Это видео от соседки Дарьи - Джеки. Она шьет маски и отдает их в местную больницу, раздает всем желающим. Для того, чтобы маска лучше держалась на носу, в неё вшивается проволока для чистки трубок.

"У меня есть ещё целая стопка тех, что ещё предстоит дошить, есть и уже готовые. Я раздала пока около 150-ти штук и у меня есть материалы, чтобы продолжать. Мне приятно чувствовать себя частью моего сообщества и помогать другим людям в этой ситуации".

Люди собирают перчатки, дезинфицирующие средства, отдают их пожарным и полицейским. Отделение полиции Гилбертса получило 10 пластиковых защитных щитков для всех патрульных. Их подарил один из бизнесменов, который печатает их на 3-D принтере.

Дарья Пташник, Гилбертс, штат Иллинойс, США: "Многие люди потеряли работу. Для них это большой стресс. Нечем платить аренду, не на что покупать продукты - всё это сложно. Дети дома. Если дети маленькие, то школьные вопросы их не касаются, если постарше - то они должны выполнять занятия, посещать занятия через онлайн платформы. Это тоже непросто, не все смогли переключиться".

В администрации поселения раздают бесплатные продуктовые наборы семьям с детьми. Для этого не нужно никаких документов. По словам Дарьи, Иллиноис держится неплохо. На 15 тысяч зарегистрированных случаев заболевания, тяжелых не больше, чем 2 тысячи. Медики справляются. Остальные, похоже, тоже - и большую роль здесь играют те, кто рядом.

Екатерина Максимова, Дарья Пташник.

Вести -Владимир.