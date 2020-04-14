Норвежский актер Кристофер Хивью и его супруга вылечились от коронавируса COVID-19. О своем самочувствии они рассказали в социальной сети Инстаграм. После нескольких недель карантина у нас ..

Норвежский актер Кристофер Хивью и его супруга вылечились от коронавируса COVID-19. О своем самочувствии они рассказали в социальной сети "Инстаграм"."После нескольких недель карантина у нас наконец-то исчезли все симптомы. Сейчас мы чувствуем себя хорошо", – написали супруги. Они также поблагодарил поклонников за поддержку и призвали их внимательнее относиться к своему здоровью.Напомним, Кристофер Хивью прославился благодаря роли Тормунда в американскомфэнтезийном сериале "Игра престолов", основанном на цикле романов "Песнь Льда и Пламени" Джорджа Р. Р. Мартина.13 Апр 2020 в 1:26 PDT