Они победили в программах «УМНИК» и «УМНИК-Технет НТИ».
Фонд содействия инновациям поддержал проекты 12 студентов, аспирантов и молодых преподавателей Владимирского государственного университета. Об этом сообщили в пресс-службе ВУЗа.
Победителей выявляли по шести направлениям: цифровые технологии; медицина и технологии здоровьесбережения; новые материалы и химические технологии; новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; биотехнологии; ресурсосберегающая энергетика.
Исследователи ВлГУ победили также в конкурсе «УМНИК-Технет НТИ» – это кросс-рыночное и кросс-отраслевое направление, которое за счёт формирования цифровых, виртуальных фабрик будущего обеспечивает поддержку развития рынков Национальной технологической инициативы и высокотехнологичных отраслей промышленности.
Список победителей от ВлГУ выглядит следующим образом:
- Артём Абакумов,
- Дмитрий Бокарёв,
- Роман Горбунов,
- Илья Ефремов,
- Алексей Завитков,
- Виктор Ильин,
- Илья Кондрушин,
- Иван Кулешов,
- Данила Левочкин,
- Дмитрий Рева,
- Дарья Чкалова,
- Александр Яшин.
Все победители получили гранты, каждый по 500 тысяч рублей, на развитие своих инновационных программ.
«Поздравляю молодых исследователей с этой значимой победой и желаю успехов в реализации проектов, в том числе через создание малых инновационных предприятий», - подчеркнул ректор университета Анзор Саралидзе.