Они победили в программах «УМНИК» и «УМНИК-Технет НТИ».

Фонд содействия инновациям поддержал проекты 12 студентов, аспирантов и молодых преподавателей Владимирского государственного университета. Об этом сообщили в пресс-службе ВУЗа.Победителей выявляли по шести направлениям: цифровые технологии; медицина и технологии здоровьесбережения; новые материалы и химические технологии; новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; биотехнологии; ресурсосберегающая энергетика.Исследователи ВлГУ победили также в конкурсе «УМНИК-Технет НТИ» – это кросс-рыночное и кросс-отраслевое направление, которое за счёт формирования цифровых, виртуальных фабрик будущего обеспечивает поддержку развития рынков Национальной технологической инициативы и высокотехнологичных отраслей промышленности.Список победителей от ВлГУ выглядит следующим образом:- Артём Абакумов,- Дмитрий Бокарёв,- Роман Горбунов,- Илья Ефремов,- Алексей Завитков,- Виктор Ильин,- Илья Кондрушин,- Иван Кулешов,- Данила Левочкин,- Дмитрий Рева,- Дарья Чкалова,- Александр Яшин.Все победители получили гранты, каждый по 500 тысяч рублей, на развитие своих инновационных программ.«Поздравляю молодых исследователей с этой значимой победой и желаю успехов в реализации проектов, в том числе через создание малых инновационных предприятий», - подчеркнул ректор университета Анзор Саралидзе.