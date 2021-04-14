Оперуполномоченный ОНК УВД по ЮВАО провела для учащихся старших классов школ и студентов колледжа профилактические беседы антинаркотической направленности...

Оперуполномоченный ОНК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Ирина Новичкова провела для учащихся старших классов школ и студентов колледжа профилактические беседы антинаркотической направленности.В мероприятии приняли участие более 700 учащихся Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии — МВА имени К. И. Скрябина, ГБОУ г. Москвы «Московский образовательный комплекс имени Виктора Талалихина», ГБОУ г. Москвы «Школа № 1420», ГБОУ г. Москвы «Школа «Кузьминки», ГБОУ г. Москвы «Школа № 1363».Ирина Новичкова на примерах из служебной практики рассказала о пагубном влиянии наркотиков на здоровье человека, а также напомнила об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ.В ходе лекций слушателям показали видеофильмы о вреде наркотиков и призвали их сообщать, в том числе анонимно, обо всех фактах незаконной продажи наркотических средств и психотропных веществ в органы внутренних дел.В конце мероприятий ребята задавали вопросы, на которые получили компетентные ответы специалиста.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18