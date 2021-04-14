Московский фонд защиты прав дольщиков заключил договор на обследование конструкций проблемного ЖК Троицк Е-39 на Текстильщиков. Об этом сообщил депутат ГД РФ, первый зампред Боевого братства Дмитрий Саблин.

Московский фонд защиты прав дольщиков заключил договор на обследование конструкций проблемного ЖК Троицк Е-39 на Текстильщиков. Об этом сообщил депутат ГД РФ, первый зампред Боевого братства Дмитрий Саблин.Подрядчиком по обследованию ЖК Троицк Е-39 в Новой Москве по результатам торгов стал Проектный институт объектов специального назначения. Организации предстоит провести обследование технического состояния объекта, инженерные изыскания и разработку проектно-сметной документации.-Это действительно очень важное событие, - отметил Дмитрий Саблин. -Сегодня по каждому объекту в Новой Москве не просто сформирована дорожная карта, она выполняется. Большое спасибо Сергею Семеновичу Собянину, который принял решение достроить дом за счет средств городского бюджета. Мы имеем уникальный опыт по аналогичному дому в Кокошкино, который простоял без малого 12 лет, но несмотря на все трудности, удалось сохранить развитие и провести необходимые инженерные изыскания. Вердикт специалистов - фундамент работоспособный, строительство можно продолжать. Сейчас на этом пути ЖК Троицк Е-39. Ждем заключение.Сейчас готовность двух жилых корпусов ЖК Троицк Е-39 на 336 квартир составляет 30% и 15% соответственно. Предыдущий застройщик ЗАО ПСФ НОРД был признан банкротом. Проблемный жилой комплекс в феврале 2021 года был передан Московскому фонду защиты прав дольщиков. После того, как будет определена окончательная стоимость работ, фонд приступит к сбору документов для получения разрешения на строительство.Стоит отметить, что разработка новой документации не повлияет на проектные решения квартир. При проектировании планируется использовать современные технологии информационного моделирования зданий – BIM-технологии, что позволит оптимизировать процесс проектирования и строительства.